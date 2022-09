Michail Gorbatsjov, de laatste president van de Sovjet-Unie, is zaterdag in Moskou begraven. De voormalige wereldleider kreeg geen staatsbegrafenis. De Russische president Vladimir Poetin was niet onder de duizenden aanwezigen.

Gorbatsjov overleed dinsdag op 91-jarige leeftijd. De aanwezigen bij de uitvaart liepen langs de open kist van de voormalige Sovjetleider. Zijn dochter Irina en zijn twee kleindochters zaten naast zijn kist.

De laatste president van de Sovjet-Unie werd na de uitvaart begraven op de Novodevichy-begraafplaats. Hij kwam te liggen naast zijn vrouw Raisa (1932-1999).

Een woordvoerder van Poetin liet weten dat die het zaterdag te druk had met werk om aanwezig te kunnen zijn. De Russische president had donderdag wel bloemen gelegd bij Gorbatsjov's kist.

Buiten Rusland was Gorbatsjov populairder dan binnen de politieke kringen in het land zelf en de landen die goed bevriend zijn met Rusland. Gorbatsjov's afscheid was wel gedeeltelijk door het Kremlin georganiseerd. Ook was zijn herdenkingsdienst in het gebouw waar staatsbegrafenissen worden gehouden.

Gorbatsjov zorgde in de jaren tachtig voor grote veranderingen in de Sovjet-Unie. Zijn beleid leidde tot het einde van de Koude Oorlog, maar onbedoeld ook tot het uiteenvallen van het land. Ook maakte hij de hereniging van Duitsland mogelijk.

De Rus ontving in 1990 de Nobelprijs voor de Vrede. Hij was kort president: van maart 1990 tot eind december 1991. Eerder was hij vanaf 1985 de machtige secretaris-generaal van de communistische partij. Met zijn nieuwe beleid maakte hij Russische begrippen als glasnost (openheid) en perestrojka (hervorming) wereldwijd bekend.