Een 29-jarige vliegveldmedewerker uit Mississippi in de Verenigde Staten is zaterdag aangehouden nadat hij een vliegtuig had gestolen. Dat meldt Axios. De man had gedreigd met het vliegtuig neer te storten op een Walmart-winkel. Uiteindelijk heeft hij het vliegtuig zonder schade of gewonden aan de grond gezet, zegt de gouverneur van de Mississippi op Twitter.

Volgens lokale media kreeg de politie rond 5.00 uur 's ochtends (lokale tijd) een melding dat een vliegtuig, dat mogelijk was gestolen, laag over de stad Tupelo in Mississippi vloog. De piloot van het vliegtuigje nam vervolgens zelf contact op met de politie en dreigde het toestel opzettelijk te laten neerstorten op het Walmart-filiaal. De man is een werknemer van het Tupelo vliegveld, aldus de politie. De politie heeft de winkel en het gebied eromheen ontruimd en probeert met de man te praten.

Na het evacueren van zowel de Walmart als het gebied eromheen heeft de politie geprobeerd om met de man te onderhandelen en hem te laten landen. Dat is tot nu toe niet gelukt. Omwonenden worden door de politie geadviseerd om het gebied waar de piloot vliegt te vermijden. Op FlightRadar24 is te zien hoe de piloot in cirkels over Tupelo en omliggende steden vliegt.

De man vliegt in een Beech C90A King Air, een tweemotorig vliegtuigje. In de verklaring zegt de politie dat door de mobiliteit van dit type vliegtuig de gevarenzone groter is dan alleen de stad Tupelo.