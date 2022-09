Bij een aanslag in het westen van Colombia zijn zeven agenten vermoord. Dat meldt de Colombiaanse regering vrijdag. De agenten reden met hun auto in een hinderlaag met explosieven, waarna ze werden doodgeschoten. De aanslag is nog niet opgeëist.

De nationale politie meldde vrijdag dat zeven politieagenten, onder wie drie van twintig jaar of jonger, waren vermoord en dat één agent gewond was geraakt. De agenten reden over een landmijn en werden daarna doodgeschoten. Het is niet bekend wie de daders zijn, maar in het gebied van de aanslag zouden volgens lokale media dissidenten van de extreemlinkse rebellengroep FARC opereren.

De aanval is de grootste aanslag sinds het aantreden van president Gustavo Petro, de eerste linkse president van het land, ongeveer een maand geleden. Petro veroordeelde de aanslag op Twitter en noemde de daden een "duidelijke sabotage van de vrede."

De 62-jarige Petro was ooit lid van de M-19, een relatief kleine linkse guerillabeweging die streed tegen met name de rechtse regering. De rebellengroep opereerde, in tegenstelling tot de FARC, niet vanuit de jungle, maar juist in stedelijke gebieden. Bij zijn aantreden beloofde Petro om het vredesakkoord uit 2016, dat een einde zou moeten maken aan het conflict met de FARC, volledig uit te voeren.

Het Colombiaanse conflict tussen de regering, linkse guerrillastrijders, rechtse paramilitairen en drugsbendes heeft tussen 1985 en 2018 aan minstens 450.000 mensen het leven gekost.