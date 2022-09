Voetbalfans kunnen tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Qatar beperkt alcohol bestellen, meldt een bron aan persbureau Reuters. Wel gelden er strenge regels. Zo wordt er alleen bier verkocht aan kaarthouders, vanaf drie uur voor het eerste fluitsignaal en tot één uur na het einde van de wedstrijd.

Tijdens het voetballen gaat er geen drank over de toonbank. Volgens de bron gaat het om Budweiser-bier dat wel rondom de stadions te verkrijgen zal zijn, maar niet in de nabijheid van het speelveld. Precieze details hierover zijn niet bekend. Ook mag er alleen tussen 18.30 uur en 1.00 uur bier verkocht worden. Over andere alcoholhoudende dranken is niets bekend.

Eerder meldden bronnen al aan persbureau DPA dat er verkooppunten met alcoholische dranken komen in het gebied tussen de veiligheidscheck van de fans en de plek waar ze hun wedstrijdticket moeten laten zien. Fans kunnen volgens het Duitse persbureau ook alcohol krijgen op de fanzones, net als tijdens het WK voor clubteams in 2019.

WK in Qatar is omstreden vanwege mensenrechten

Alcohol is niet verboden in Qatar, maar de verkoop ervan is beperkt tot bars en restaurants van sommige hotels. Buitenlanders kunnen in bepaalde winkels ook alcohol kopen, op voorwaarde dat ze 21 jaar of ouder zijn en daarvoor speciale toestemming hebben.

Het WK is van 21 november tot en met 18 december. Het evenement is omstreden, onder meer omdat Qatar het niet zo nauw neemt met de mensenrechten. Volgens internationale organisaties zijn bij de bouw van de stadions vele duizenden arbeiders omgekomen en uitgebuit.