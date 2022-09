Tienduizenden mensen zijn vrijdag in Argentinië de straat op gegaan nadat donderdagavond geprobeerd werd vicepresident Cristina Fernández de Kirchner om het leven te brengen. Een aanslag op haar leven mislukte, omdat het geladen wapen van de 35-jarige Braziliaanse verdachte weigerde.

Pleinen in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires stroomden vrijdag vol, is op beelden van Argentijnse media te zien. Volgens persbureau Reuters ging het zelfs om honderdduizenden betogers. Velen zouden aanhangers van Fernández de Kirchner zijn, een van de belangrijkste en meest polariserende politici van Argentinië. Haar hangt een gevangenisstraf van twaalf jaar boven het hoofd vanwege corruptie.

De afgelopen week stonden honderden betogers bij haar woning om steun voor haar te betuigen. Daar vond donderdagavond ook het incident plaats, dat volgens president Alberto Fernández het "ernstigste" was "dat Argentinië trof sinds het land in 1983 weer een democratie werd".

Een man stapte vanuit de menigte naar Fernández de Kirchner en bracht een geladen wapen tot op enkele centimeters van haar gezicht. Zijn motief is onduidelijk.

"Gelukkig dat het pistool weigerde", zegt een van de betogers op het Plaza de Mayo tegen persbureau Reuters. Een ander zegt dat het "moeilijk is voor te stellen dat Cristina dit overkomen is". Volgens verslaggevers van de Britse krant The Guardian werd er in de Argentijnse hoofdstad "als ze Cristina aanraken, gaan we chaos veroorzaken" gescandeerd.

Eén betoger zegt tegen de krant: "We wisten dat zoiets kon gebeuren, het sociale klimaat hier is behoorlijk gespannen". Paus Franciscus, die in Buenos Aires geboren werd, reageerde op de aanslag door "te bidden voor sociale harmonie en respect voor democratische waarden in het geliefde Argentinië".

De voormalige Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva, die onder vuur lag wegens corruptie maar nu opnieuw meedoet met de presidentsverkiezingen, waarschuwt voor politiek geweld in zijn land. "Ik denk dat wij ons als politici bewust moeten zijn van geweld dat wordt uitgelokt door degenen die niet weten hoe ze democratisch moeten leven."