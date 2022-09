Zeker 27 gestolen kunstobjecten zijn door de autoriteiten uit het Metropolitan Museum of Art in New York gehaald. De gezamenlijke waarde van de objecten is 13 miljoen dollar (ruim 13 miljoen euro). De eeuwenoude voorwerpen uit Rome, Griekenland en Egypte blijken te zijn gestolen en zullen worden teruggegeven aan de landen van herkomst.

Volgens The New York Times, die over de beslaglegging bericht, werden de kunstvoorwerpen de afgelopen maanden tijdens drie verschillende huiszoekingen uit het vooraanstaande Met museum gehaald.

Acht van de in beslag genomen voorwerpen waren rechtstreeks gekocht van de Italiaan Gianfranco Becchina. Hij was de eigenaar van een kunsthandel in Zwitserland totdat in 2001 aan het licht kwam dat hij kunst illegaal verhandelde.

Hoewel het museum de kunst lang voor de illegale praktijken van Becchina aan het licht kwamen had aangekocht, zeggen experts dat het museum de roofkunst in de afgelopen jaren als zodanig had moeten beoordelen.

Het museum zegt dat het volledig heeft meegewerkt met het onderzoek van de autoriteiten. "De normen voor het verzamelen van kunst zijn in de afgelopen decennia aanzienlijk veranderd en het beleid en onze procedures worden om die reden voortdurend herzien", aldus het museum.

Volgende week worden ceremonies georganiseerd om de objecten terug te geven aan Italië en Egypte.