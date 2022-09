Het Amerikaanse leger besloot eerder deze week na "verschillende incidenten" de volledige vloot van zo'n vierhonderd Chinook-helikopters aan de grond te houden. Het zou om zeker zeven brandstoflekken gaan in twee weken tijd, waarbij in vier gevallen brand uitbrak. Monteurs zouden een verkeerd type onderdeel hebben geïnstalleerd in een aantal helikopters waarna de problemen ontstonden, meldt The Wall Street Journal.

Met het geïnstalleerde onderdeel zelf zou niets mis zijn geweest, het ging alleen om een verkeerd type.

Bij de branden in de motoren raakte niemand gewond.

Legers van over de hele wereld zetten de Chinooks al decennia op verschillende manieren in, onder meer om troepen, artillerie, materiaal en brandstof te vervoeren en om branden te blussen.

Het Nederlandse ministerie van Defensie meldde deze week dat Chinooks in Nederland gewoon mogen blijven vliegen. "Wij hebben nieuwere kisten en nieuwere motoren, dus het is op ons niet van toepassing", zegt een woordvoerder.