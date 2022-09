De Argentijnse vicepresident Cristina Fernández de Kirchner is donderdagavond (lokale tijd) bij aankomst bij haar woning in Buenos Aires bedreigd door een man met een vuurwapen. Fernández de Kirchner is ongedeerd gebleven.

Op beelden van lokale televisiestations is te zien hoe de politica tussen een mensenmenigte bij haar auto staat. De verdachte brengt zijn wapen tot op enkele centimeters van haar gezicht, maar het lijkt alsof het pistool weigert en er geen schot wordt gelost.

Volgens de Argentijnse autoriteiten is een man gearresteerd. Volgens CNN Brasil gaat het om een 35-jarige Braziliaanse verdachte die zou hebben geprobeerd de vicepresident neer te schieten.

De voormalige president van Argentinië, Mauricio Macri, schrijft op Twitter dat de "afschuwelijke aanval" gelukkig geen gevolgen heeft voor Fernández de Kirchner. Wel vraagt hij van de veiligheidsdiensten "onmiddellijk opheldering" over hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Honderden aanhangers van Fernández de Kirchner staan al sinds enkele dagen bij haar woning in de Argentijnse hoofdstad. De politica hangt een gevangenisstraf van twaalf jaar en een verbod op een openbaar ambt boven het hoofd wegens vermeende corruptie toen ze president was van het Zuid-Amerikaanse land. De vicepresident ontkent alle beschuldigingen van corruptie.

Zelfs al zou Fernández de Kirchner veroordeeld worden, dan is de kans klein dat zij ook daadwerkelijk in de cel belandt. Tot eind 2023 is zij voorzitter van de Senaat en geniet daarom parlementaire immuniteit.