Een gepensioneerd politieagent uit New York moet tien jaar de gevangenis in vanwege zijn deelname aan de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. De 56-jarige Thomas Webster heeft zich schuldig gemaakt aan "een aanval op de democratie". Dat wordt hem extra kwalijk genomen vanwege zijn voormalige werk als gerechtsdienaar. Het is de hoogste straf die een rechter heeft opgelegd voor de Capitool-bestorming vorig jaar.

Webster greep buiten het Capitool een metalen vlaggenmast waar hij mee in de rondte zwaaide. Hierdoor wisten bestormers door de politiebarricade te breken. Vervolgens hield hij een agent tegen de grond. Andere bestormers schopten de agent die daar verschillende verwondingen aan overhield.

Steven D'Antuono, assistent-directeur bij de FBI die alle deelnemers van de Capitool-bestorming voor de rechter probeert te krijgen, stelt dat Webster zo "collega-wetshandhavers verraadde die hun leven riskeerden om het Amerikaanse volk te beschermen".

Webster is niet alleen een oud-politieagent maar werkte in het verleden ook als marinier. "Hij legde voor deze beroepen een eed af waarin hij beloofde om de grondwet tegen alle vijandigheden te verdedigen, uit binnen- en buitenland", aldus D'Antuono.

Niemand van de ongeveer 250 mensen die werden veroordeeld vanwege hun rol bij de bestorming van het Capitool kreeg zo'n hoge straf als Webster. De openbaar aanklagers hadden zeventien jaar cel tegen hem geëist, maar rechter Amit Mehta legde hem donderdag de celstraf van tien jaar op.

Voor de uitspraak bekeek rechter Mehta de beelden die tijdens de bestorming van Webster gemaakt werden meerdere keren, schrijft The Washington Post. "Pas na uw actie brak de hel los, door uw inzet wisten mensen het Capitool te bereiken", stelt Mehta. "Uw aandeel was groot en die context is belangrijk."

Ook het feit dat hij de aanval had voorbereid en kogelwerende kleding droeg maakten dat Webster een hoge straf kreeg opgelegd.

Advocaten van de gepensioneerde agent beargumenteerden dat hij "uit zelfbescherming" handelde. Ook zou oud-president Donald Trump een "buitengewoon grote invloed" op hem hebben gehad, stelden zij.