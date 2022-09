De Duitse Oeigoeren-expert Adrian Zenz noemt het vandaag verschenen rapport van de Verenigde Naties over de Oeigoeren "degelijk, gebaseerd op feiten en voorzien van stevige conclusies". De VN-onderzoekers stellen vast dat China de mensenrechten van Oeigoeren schendt door die islamitische groep "willekeurig en discriminerend" te behandelen.

Letterlijk enkele minuten voordat haar vierjarige termijn als Hoge Commissaris voor de Mensenrechten erop zat, maakte Michelle Bachelet haar langverwachte rapport over de Oeigoeren openbaar. Het is een vernietigend document, waarin Bachelet op basis van openbare bronnen en gesprekken vaststelt dat China stelselmatig mensenrechten heeft geschonden. Mogelijk pleegt het land ook misdaden tegen de mensheid.

Of dat zo is, moet nader worden uitgezocht. Dat wordt bemoeilijkt door de gesloten houding van de Chinese regering, die niet volledig wil meewerken aan onderzoeken.

"Ik ben blij verrast dat het rapport er alsnog is gekomen", zegt onderzoeker Zenz. "Hoge Commissaris Bachelet was tijdens haar reis door China in april en mei namelijk zeer vriendelijk voor de Chinese autoriteiten. De vrees bestond dat het rapport, dat al lange tijd op de plank lag, niet zou worden gepubliceerd. Nu is het er toch, en gelukkig worden er stevige conclusies getrokken."

Dat Bachelet het op haar laatste dag als Hoge Commissaris naar buiten brengt, kan Zenz wel verklaren. "Ze hoeft nu geen commentaar meer te geven of een persconferentie te doen."

China probeerde eerder de publicatie van het rapport tegen te houden. Tientallen andere VN-lidstaten, waaronder Nederland, waren daar fel op tegen. Bachelet kreeg veel kritiek dat de publicatie van het rapport lang op zich liet wachten.

Onderzoekers maakten gebruik van Xinjiang Police Files

Zenz noemt het rapport "degelijk", "gebaseerd op de feiten" en "voorzien van stevige conclusies". Voor het onderzoek sprak het team van Bachelet met veertig getuigen. Daaronder waren vrijgelaten gevangenen, die uit de eerste hand konden getuigen over de slechte behandeling die ze hadden ondergaan.

De onderzoekers van de VN maakten voor hun rapport ook volop gebruik van stukken die door Zenz naar buiten zijn gebracht. Het gaat hierbij onder meer om de zogeheten Xinjiang Police Files. Dat is een grote hoeveelheid interne politiedocumenten die in mei zijn gepubliceerd.

Het was niet de eerste keer dat er stukken naar buiten kwamen die aantoonden dat er in de Chinese regio Xinjiang op grote schaal Oeigoeren worden opgesloten. Maar niet eerder kon op basis van zo gedetailleerde informatie worden vastgesteld dat de Chinese autoriteiten "heropvoedingskampen" en voormalige gevangenissen gebruiken om op grote schaal de Oeigoerse bevolking op te sluiten. "Dit is voor mij de moeder van alle hacks", zei Zenz in mei tegen NU.nl.

Dat de VN-onderzoekers nu uitgebreid hebben geput uit het materiaal, stemt Zenz tot tevredenheid. "Ik had ze voor publicatie toegestuurd. Ik weet dat het goede onderzoekers zijn en ik hoopte dat ze het zouden gebruiken", zegt hij.

De Chinese autoriteiten beschuldigen Zenz in een 131 pagina's tellende reactie op het rapport van digitale diefstal. Zenz moet erom lachen. "Tot nu toe ontkenden ze het bestaan van de documenten. Nu is er sprake van digitale diefstal, waarmee ze half toegeven dat de stukken echt zijn."

China doet rapport af als 'schijnvertoning'

China blijft ontkennen dat het zich schuldig maakt aan strafbare feiten tegen de Oeigoeren. Het VN-rapport wordt door Peking verworpen als een "schijnvertoning", die wordt geleid door de Verenigde Staten.

"Dit is een politiek gemotiveerde kwestie. Het doel is louter om China te ondermijnen en in een kwaad daglicht te stellen", aldus ambassadeur Zhang Jun.

Het bestaan van de kampen wordt door China niet ontkend. Maar het land blijft erbij dat het gaat om scholen waar mensen de Chinese cultuur kunnen leren kennen. Zenz doet de Chinese reacties af als "meer van hetzelfde".

Ook het argument van China dat veel van de heropvoedingskampen inmiddels zijn gesloten, is volgens hem bedoeld om verwarring te zaaien. "De mensen die in de heropvoedingskampen zaten, moeten nu dwangarbeid verrichten of zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen. De situatie is niet verbeterd", zegt hij.

'Wereld heeft tot nu toe altijd weggekeken'

In een eerste reactie laat minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) via Twitter weten dat hij zich "heel erg zorgen" maakt over de situatie in Xinjiang. Hij roept China ertoe op de verantwoordelijken op het matje te roepen.

Ook vraagt hij de opvolger van Bachelet de Mensenrechtenraad van de VN zo snel mogelijk te informeren over het rapport. "Dit is een goede reactie", zegt Zenz. "Dit is de volgende stap."

Maar of er ook echt iets gaat gebeuren? In mei riep Zenz westerse regeringen ertoe op actie te ondernemen nadat hij Xinjiang Police Files openbaar had gemaakt. Maar afgezien van wat verklaringen en een veroordeling door het Europees Parlement gebeurde er niets.

"De wereld heeft tot nu toe altijd weggekeken bij de misdaden die China pleegt. De verwachtingen zijn dus niet hooggespannen", zegt Zenz. "Maar als er voor regeringen ooit een aanleiding is geweest om China ter verantwoording te roepen, is het dit rapport wel."