China schendt de mensenrechten van Oeigoeren door de 'willekeurige en discriminerende' behandeling van de Chinese islamitische minderheid. Mogelijk maakt Peking zich ook schuldig aan misdaden tegen de mensheid. Dat concludeert de Verenigde Naties (VN) in een donderdag gepubliceerd rapport.

In de westelijke regio Xinjiang worden Oeigoeren door de Chinese overheid in zogenaamde heropvoedingskampen gestopt. Daar krijgen ze onder meer te maken met martelingen en dwangarbeid.

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet bezocht China in mei om de beschuldigingen te onderzoeken. In haar rapport concludeert ze dat er "met spoed aandacht" aan de kwestie moet worden besteed door de VN. Ze roept China op om de Oeigoeren direct vrij te laten.

In het 48 pagina's tellende rapport spreekt van Bachelet van "ernstige schendingen van mensenrechten" in Xinjiang. Er is onder meer zeer geloofwaardig bewijs dat de Oeigoeren worden gedwongen om geen kinderen te krijgen.

Doordat de Chinese regering verantwoordelijk is, kan er zelfs gesproken worden van misdaden tegen de menselijkheid, schrijft Bachelet. Daar is meer onderzoek voor nodig. Dat wordt bemoeilijkt door de gesloten houding van de Chinese regering, die niet volledig wil meewerken aan onderzoeken.

China probeerde eerder om de publicatie van het rapport tegen te houden. Tientallen andere VN-lidstaten, waaronder Nederland, waren daar fel op tegen. Bachelet kreeg veel kritiek dat de publicatie van het rapport lang op zich liet wachten.

China blijft beschuldigingen ontkennen

China blijft ontkennen dat het zich schuldig maakt aan strafbare feiten tegenover de Oeigoeren. Het VN-rapport wordt door Peking verworpen als een "schijnvertoning", die wordt geleid door de Verenigde Staten.

De Chinese VN-ambassadeur noemde de beschuldigingen een volledig verzonnen leugen. "Dit is een politiek gemotiveerde kwestie. Het doel is louter om China te ondermijnen en in een kwaad daglicht te stellen", aldus ambassadeur Zhang Jun.

Het bestaan van de kampen wordt door China niet ontkend. Maar het land blijft erbij dat het gaat om scholen waar mensen Chinese cultuur kunnen leren.

Vorig jaar concludeerde Amnesty International al dat China zich met de behandeling van Oeigoeren in Xinjiang schuldig maakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Een onafhankelijk volkstribunaal in Londen sprak zelfs van "doelbewuste en systematische genocide".