De Nederlandse commando Simmie Poetsema (26), die om het leven kwam na een schietpartij in de Amerikaanse stad Indianapolis afgelopen weekend, zou zijn doodgeschoten door een man uit een groepje dat die avond uit was op ruzie. Twee collega's van Poetsema raakten gewond tijdens het incident.

Het groepje van drie mannen zou eerder op de avond al een andere groep hebben lastiggevallen, blijkt uit rechtbankdocumenten die zijn ingezien door de lokale krant The Indianapolis Star.

Een tweede aanvaring, met de groep Nederlandse militairen, liep uit op een korte vechtpartij, ondanks pogingen van de Nederlanders om de boel te sussen. Een van de mannen uit de groep herrieschoppers belandde daarbij op de grond, vertelde een getuige aan de politie.

De ruziezoekende groep zou daarna in de auto zijn gestapt. Met die wagen reden ze langs de militairen, die op dat moment voor hun hotel liepen. Getuigen hoorden vervolgens schoten, waarna de auto wegreed.

Verdachte werd woensdag aangehouden

The Indianapolis Star brengt het nieuws op de dag dat de politie een verdachte, de 22-jarige Shamar Duncan, heeft opgepakt. De openbaar aanklager moet nog besluiten of en waarvoor Duncan officieel wordt vervolgd.

De commando's waren in de staat Indiana voor een training in de plaats Butlerville. In het trainingscentrum van het Amerikaanse ministerie van Defensie oefenen militairen op gevechten in steden en dorpen. De schietpartij vond plaats in de vrije tijd van de militairen.

Poetsema overleed later in het ziekenhuis aan zijn opgelopen verwondingen. Zijn lichaam wordt deze week naar Nederland gebracht. Ook de twee gewonde militairen zullen deze week terugvliegen.