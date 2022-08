De hoeveelheid regen is twee keer hoger dan gebruikelijk. Op enkele plekken was de regenval nog extremer. Zo viel in Padidan, in de provincie Sindh, sinds juni meer dan 1,2 meter regen.

De hoeveelheid regen is twee keer hoger dan gebruikelijk. Op enkele plekken was de regenval nog extremer. Zo viel in Padidan, in de provincie Sindh, sinds juni meer dan 1,2 meter regen. Foto: AFP