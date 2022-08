De afgelopen dagen zijn geen dode vissen meer ontdekt in de Oder. In de Duits-Poolse grensrivier werd de afgelopen weken massale vissterfte gemeld. De acute crisis is nu voorbij, zei de regionale minister van Milieu Axel Vogel in het parlement van de Duitse deelstaat Brandenburg.

Uit de Oder zijn sinds begin april tonnen dode vis geschept. De exacte oorzaak van de vissterfte is nog onduidelijk. Volgens wetenschappers zijn mogelijk het hoge zoutgehalte in de rivier in combinatie met laag water, hoge temperaturen en een giftige algensoort de oorzaken van de milieuramp.

Inmiddels zijn de hoeveelheden zuurstof en chlorofyl in de rivier afgenomen richting een normaal niveau. Naast vissen gaan ook kleine krabben die werden gebruikt om de kwaliteit van het water te testen niet meer dood. Dat wijst erop dat de kwaliteit van het rivierwater verbetert.

De Duitse milieuminister Steffi Lemke zei vorige week langdurige schade voor de rivier te verwachten. Of de rivier volledig zal herstellen, valt nog niet te zeggen.