Duitsland heeft een akkoord bereikt met de nabestaanden van slachtoffers van de terroristische aanslag in 1972 op de Olympische Spelen in München. De familieleden krijgen 28 miljoen euro ter compensatie. Vanwege het sluiten van de overeenkomst wonen ze maandag, vijftig jaar na de aanslagen, een herdenking bij in München, bevestigen bronnen.

Bij de Spelen in 1972 werden elf Israëlische atleten gedood tijdens een tweedaagse gijzeling door Palestijnse terroristen.

De weduwe van de Israëlische gewichtheffer Yossef Romano, een van de gedode atleten, sprak eerder al de verwachting uit dat Duitsland akkoord zou gaan met de schikking. Ook ging ze ervan uit dat de nabestaanden aanwezig zouden zijn bij de herdenkingsceremonie in München, in gezelschap van de Israëlische president Isaac Herzog.

Familieleden hadden gedreigd de herdenking te boycotten en in plaats daarvan later in september een alternatief evenement in Israël bij te wonen. Zij en andere nabestaanden beschuldigden Duitsland er al lange tijd van te weinig te doen, ook op het vlak van herstelbetalingen.

Niet alleen was er ruzie over het geld, maar de families zeiden ook dat Duitsland nooit echt onder ogen heeft gezien hoe de beveiliging was tekortgeschoten. Ze willen ook excuses.

In 1972 en 2002 betaalde Duitsland ongeveer 4,6 miljoen euro als humanitair gebaar aan betrokkenen. In 1994 eisten de families van de slachtoffers omgerekend ruim 20 miljoen euro schadevergoeding vanwege falend politieoptreden. Die zaak verjaarde.