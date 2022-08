De Nederlandse ambassade in Bagdad is door de protesten in de Iraakse hoofdstad beschadigd geraakt. Er zijn tientallen inslagen van kogels en bomscherven, laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag aan NU.nl weten. De schade aan de muren is volgens hem "beperkt". De diplomaten zijn gewoon aan het werk.

"De schade vormt geen belemmering voor het werk en de veiligheid van het personeel", zegt de woordvoerder.

De Nederlandse diplomaten werden maandag geëvacueerd vanwege gewelddadige protesten in de stad. Ze verbleven tijdelijk bij de Duitse ambassade elders in de Iraakse hoofdstad. Dinsdagavond werd het wat kalmer, waardoor het personeel terugkeerde.

De protesten vonden plaats in de internationale zone, ofwel 'groene zone'. Daar zijn naast regeringsgebouwen ook ambassades gevestigd.

De ambassade is goed beschermd, met hoge muren en prikkeldraad. Ook is er op het terrein gewapende beveiliging door onder meer speciale teams van de marechaussee. Het Nederlandse ambassadepersoneel woont op het terrein.

Protesten in groene zone kwamen dinsdag ten einde

In Bagdad werd al wekenlang geprotesteerd. Aanhangers van de sjiitische leider Muqtada Al Sadr gingen de straat op nadat hij had bekendgemaakt dat hij de politiek verlaat.

Al Sadr heeft miljoenen aanhangers in het hele land. Het kwam tot rellen tussen rivaliserende sjiitische groepen. Zeker 23 mensen kwamen om het leven en nog eens 380 anderen raakten gewond.

Om een einde aan de protesten te maken, gaf Al Sadr dinsdag een toespraak. Daarin riep hij zijn volgelingen op de groene zone in Bagdad te verlaten, anders zou hij hen "afwijzen". "Mijn excuses aan het Iraakse volk, dat hierdoor als enige is getroffen", zei Al Sadr tegen verslaggevers.

De partij van Al Sadr boekte vorig jaar een verkiezingszege, maar het is niet gelukt overeenstemming te bereiken over een nieuwe premier en president. Ondertussen zucht Irak onder een zware economische crisis, hoge inflatie en corruptie.