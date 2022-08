Van Poetin tot Arnold Schwarzenegger, mensen van over de hele wereld staan stil bij het overlijden van Michail Gorbatsjov (91). De voormalige leider van de Sovjet-Unie is geliefd in het Westen vanwege zijn rol in het beëindigen van de Koude Oorlog,

"Een leider met de verbeelding om te zien dat een andere toekomst mogelijk was en die de moed had zijn hele carrière op het spel te zetten om die toekomst te behalen", zegt de Amerikaanse president Joe Biden in een verklaring. "Het resultaat was een veiligere wereld en meer vrijheid voor miljoenen mensen."

De baas van de Verenigde Naties noemt Gorbatsjov op Twitter een "unieke staatsman" die de loop van de geschiedenis veranderde."Hij heeft meer gedaan dan ieder ander individu om de Koude Oorlog tot een vredig einde te brengen." De Franse president Macron noemt Gorbatsjov een 'Man van vrede'.

Volgens EU-chef Ursula von der Leyen maakte Gorbatsjov met het helpen neerhalen van het Ijzeren Gordijn de weg vrij voor een vrij Europa. "Een nalatenschap die we niet zullen vergeten", tweet ze.

De Britse premier Boris Johnson zegt "de moed en integriteit" die Gorbatsjov toonde bij het beëindigen van de Koude Oorlog altijd te hebben bewonderd. "In tijden van Poetins agressie tegen Oekraïne blijft zijn onvermoeide toewijding aan het openen van de Sovjet-Unie een inspiratie voor ons allen."

Gorbatsjov geliefd in het Westen, bekritiseerd in Rusland

Als leider van de Sovjet-Unie zocht Gorbatsjov in de jaren tachtig toenadering tot het Westen. Met zijn beleid van glasnost (openheid) en perestrojka (hervorming) had 'Gorbi' volgens premier Rutte "een immense invloed op de geschiedenis".

"Als wegbereider van zowel het einde van de Koude Oorlog als de wapenwedloop kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede", aldus Rutte op Twitter. "Mijn gedachten zijn bij zijn nabestaanden."



Voormalig acteur en gouverneur Arnold Schwarzenegger deelt een foto van hem en de voormalige Sovjet-leider. "Michail Gorbatsjov was een van mijn helden, het was een eer en een genoegen hem te ontmoeten. Ik had ongelooflijk veel geluk dat ik hem een ​​vriend mocht noemen. We kunnen allemaal leren van zijn fantastische leven."

In Rusland is Gorbatsjov een stuk minder populair. Zo nemen tegenstanders het hem kwalijk dat door zijn beleid het grote rijk van de Sovjet-Unie uit elkaar viel.



De Russische president Vladimir Poetin reageerde via een woordvoerder op het overlijden. Hij uit "diepe sympathie" richting de nabestaanden van Gorbatsjov en zal ze deze ochtend een telegram sturen om zijn condoleances over te brengen.