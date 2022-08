De politie van de Amerikaanse stad Indianapolis heeft een 22-jarige verdachte aangehouden in verband met de schietpartij die een Nederlandse commando het leven kostte. Twee andere militairen raakten bij de schietpartij van afgelopen weekend gewond.

De 22-jarige man, Shamar Duncan, zit vast in voorlopige hechtenis op verdenking van moord, zo maakte de politie van Indianapolis vannacht bekend. De openbaar aanklager moet nog besluiten of Duncan officieel wordt aangeklaagd.

De schietpartij gebeurde in de vrije tijd van de militairen. Voorafgaand aan de schietpartij zou er een vechtpartij zijn geweest in een bar. Dat heeft de burgemeester van de Amerikaanse stad bekendgemaakt, zo meldden lokale media WRTV en IndyStar eerder deze week.

Volgens burgemeester Joe Hogsett heeft de politie "een goed beeld" van wat er zich heeft afgespeeld. "Zoals ik het begrijp was er een ruzie in een bar, waarna de Nederlandse militairen teruggingen naar hun hotel. Ik weet niet precies wat ze samen buiten deden, maar er is mij verteld dat er een drive-byshooting was en dat er daardoor drie slachtoffers vielen."

De Nederlandse commando's zijn op oefening in de staat Indiana. In het hotel waar de schietpartij plaatsvond, verbleven meer Nederlandse commando's.