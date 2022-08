Michail Gorbatsjov, de laatste president van de Sovjet-Unie, is dinsdag overleden. Dat melden Russische staatspersbureaus. De voormalige Sovjet-leider is 91 jaar oud geworden.

Gorbatsjov geldt als hervormer van de alleenheersende communistische partij van de Sovjet-Unie. Dat leidde tot het einde van de Koude Oorlog en uiteindelijk ook tot het uiteenvallen van het land. Maar hij maakte ook de hereniging van Duitsland mogelijk.

De Rus ontving in 1990 de Nobelprijs voor de Vrede. Hij was kort president, van maart 1990 tot eind december 1991. Eerder was hij vanaf 1985 de machtige secretaris-generaal van de communistische partij. Met zijn nieuwe beleid maakte hij Russische begrippen als glasnost (openheid) en perestrojka (hervorming) wereldwijd bekend.

Dit bericht wordt aangevuld...