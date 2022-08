De 74-jarige Chris Dawson is dinsdag door de Australische rechtbank schuldig bevonden aan de moord op zijn vrouw Lynette in 1982. Dat schrijven Australische media dinsdag. De zaak bleef bijna veertig jaar onopgelost, totdat een podcast met nieuw bewijs kwam.

De 33-jarige moeder van twee jonge kinderen verdween in januari 1982 uit haar woning. Volgens Dawson had zijn vrouw het gezin verlaten. Hij beweerde na de verdwijning nog wel een paar keer contact te hebben gehad met met zijn vrouw.

De politie opende een onderzoek en probeerde jarenlang te achterhalen wat er met de vrouw was gebeurd. Ook Dawson kwam op de radar van de politie, maar hij werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

De zaak bleef onopgelost tot onderzoeksjournalist Hedley Thomas in 2018 een podcast over de vermissing maakte. In The Teacher's Pet wordt onder meer gesproken over de affaire die Dawson had. De leraar kreeg kort voor de verdwijning van zijn vrouw een relatie met een zeventienjarig meisje dat oppaswerk deed bij het gezin.

Na alle publiciteit rondom de podcast heropende de politie het onderzoek naar de vermissing van Lynette. Kort daarop werd Dawson aangehouden.

De rechtbank denkt dat Dawson zijn vrouw om het leven heeft gebracht omdat hij verder wilde met de oppas. Het meisje trok bij Dawson in. Na een huwelijk van zes jaar ging het stel uit elkaar.

Dawson heeft altijd ontkend zijn vrouw te hebben vermoord. Op een later moment hoort hij wat voor straf hij krijgt. Het lichaam van Lynette is nog altijd niet gevonden.