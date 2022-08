De Nederlandse diplomaten zijn weer aan de slag gegaan op hun eigen ambassade in Bagdad, meldt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) dinsdag. Vanwege gewelddadige protesten waren ze maandag tijdelijk uitgeweken naar de Duitse ambassade elders in de Iraakse hoofdstad.

Volgens de minister hebben veel demonstranten de internationale zone (ook wel 'groene zone' genoemd) verlaten. Daar zijn naast regeringsgebouwen ook ambassades gevestigd. Bij protesten van aanhangers van de sjiitische leider Muqtada Al Sadr vielen zeker 23 doden en minstens 380 gewonden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde rond middernacht dat de staf van de ambassade om veiligheidsredenen tijdelijk was overgebracht naar de Duitse ambassade, die ver buiten de internationale zone ligt. Rondom de Nederlandse ambassade vonden vuurgevechten plaats.

"De situatie lijkt nu rustiger", twitterde Hoekstra dinsdagmiddag. "Onze medewerkers zijn weer terug en aan het werk op de Nederlandse ambassade. We blijven de ontwikkelingen in Irak nauwlettend in de gaten houden."

De ambassade is goed beschermd, met hoge muren en prikkeldraad. Ook is er op het terrein gewapende beveiliging door onder meer speciale teams van de marechaussee. Het Nederlandse ambassadepersoneel woont op het terrein.

Aanhangers Al Sadr trekken zich terug uit groene zone

De aanhangers van Al Sadr protesteren al weken in Bagdad, met gevechten tot gevolg. De geestelijk leider riep zijn volgelingen maandag op de groene zone in Bagdad te verlaten. Kort daarna werd de landelijke avondklok door het Iraakse leger opgeheven.

De rellen tussen rivaliserende sjiitische groepen ontstonden nadat Al Sadr maandag had bekendgemaakt de politiek te verlaten. Tijdens een toespraak dinsdag gaf de geestelijk leider aan dat zijn volgelingen zich moesten terugtrekken of het risico liepen door hem te worden "afgewezen". "Mijn excuses aan het Iraakse volk, dat hierdoor als enige is getroffen", zei Al Sadr tegen verslaggevers.

Dinsdagochtend waren er nog volop beschietingen in de Iraakse hoofdstad. Door heel Bagdad klonk het geluid van raketten en automatische wapens vanuit de zwaarbeveiligde zone. Zeker vier raketten zijn daar ingeslagen.

De partij van Al Sadr boekte vorig jaar een verkiezingszege, maar het is niet gelukt overeenstemming te bereiken over een nieuwe premier en president. Ondertussen zucht Irak onder een zware economische crisis, hoge inflatie en corruptie.

Al Sadr voert het bevel over een militie met duizenden leden en heeft miljoenen aanhangers in het hele land. Zijn tegenstanders, bondgenoten van Iran, leiden tientallen zwaarbewapende paramilitaire groepen die getraind zijn door Teheran.