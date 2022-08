Bij gewelddadige rellen in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 23 aanhangers van de sjiitische leider Moqtada Al Sadr doodgeschoten. Minstens 380 mensen raakten gewond, melden de lokale autoriteiten.

Iraakse media hebben het zelfs over zeker 30 doden en 700 gewonden, onder wie 110 leden van de veiligheidstroepen.

De beschietingen gingen dinsdagochtend verder. Door heel Bagdad klinkt het geluid van raketten en automatische wapens vanuit de zwaarbeveiligde groene zone, waar overheidsgebouwen en diplomatieke missies zijn gevestigd. Zeker vier raketten zijn daar ingeslagen.

Veiligheidstroepen hebben een landelijke avondklok opgeheven, meldt staatspersbureau INA dinsdag. Dat gebeurde nadat de machtige sjiitische geestelijke Al Sadr zijn aanhangers ertoe had opgeroepen zich terug te trekken van de straat. Het straatverbod werd ingesteld vanwege rellen tussen rivaliserende sjiitische groepen, die uitbraken nadat hij maandag had bekendgemaakt een punt te zetten achter zijn politieke carrière.

Diverse landen, waaronder Nederland, hebben hun burgers aangeraden het land zo spoedig mogelijk te verlaten. De staf van de Nederlandse ambassade in Bagdad is vanwege de onrust tijdelijk verkast naar de Duitse ambassade elders in de stad.

De VN-missie voor Irak (Unami) noemde de ontwikkelingen maandag een "extreem gevaarlijke escalatie". Ze riep alle betrokken partijen ertoe op af te zien van acties die tot een niet te stuiten reeks ongewenste gebeurtenissen kunnen leiden. "Het voortbestaan van de natie staat zelfs op het spel."

45 Raketten en vuurwapens vullen straatbeeld tijdens rellen in Bagdad

Irak heeft nog geen nieuwe premier en president

De partij van Al Sadr boekte vorig jaar een verkiezingszege, maar het is niet gelukt overeenstemming te bereiken over een nieuwe premier en een nieuwe president. Ondertussen kampt Irak met een zware economische crisis, hoge inflatie en corruptie.

Al Sadr voert het bevel over een uit duizenden personen bestaande militie en heeft miljoenen aanhangers in het hele land. Zijn tegenstanders - bondgenoten van Iran - controleren tientallen zwaarbewapende paramilitaire groepen die getraind zijn door het buurland.

Iran heeft zijn grenzen met Irak gesloten en raadt inwoners ten zeerste af naar het buurland te reizen. Volgens de staatstelevisie heeft Iran alle vluchten naar Irak "tot nader order stopgezet vanwege de aanhoudende onrust".

Miljoenen Iraniërs trekken elk jaar te voet naar de Iraakse stad Kerbala voor een islamitische bedevaart. De sjiitische ceremonie Arba'een valt dit jaar op 16 en 17 september. Het is nog onduidelijk of de situatie in Bagdad gevolgen heeft voor de pelgrimstocht.