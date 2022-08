Pakistan heeft naar schatting minstens 10 miljard euro nodig voor de wederopbouw van het land. Door overstromingen, die zijn veroorzaakt door hevige moessonregens, moeten wegen, bruggen en de telecommunicatie worden hersteld. Zo'n miljoen huizen zijn beschadigd of vernietigd.

Minister Ahsan Iqbal (Planning en Ontwikkeling) benadrukt dinsdag dat de genoemde 10 miljard euro een vroege schatting is en dat de kosten nog hoger kunnen uitvallen. Hij denkt dat de recente overstromingen, waardoor ruim elfhonderd doden zijn gevallen, erger zijn dan die van 2010. Toen overleden ruim tweeduizend mensen.

Het kan volgens Iqbal wel vijf jaar duren voordat de wederopbouw van het land is voltooid. Er is op de korte termijn vooral een tekort aan voedsel. Pakistan overweegt zelfs voedsel uit India te importeren. Met dat buurland wordt nu geen handel gedreven.

In Pakistan is sinds juni twee keer zo veel regen gevallen als gebruikelijk. Als gevolg daarvan zou een derde van het land onder water staan. Vooral in het zuiden en het westen zijn weinig droge stukken land te vinden. Het noodweer treft ruim 33 miljoen mensen - ongeveer 15 procent van de Pakistaanse bevolking.

Pakistan roept de internationale gemeenschap ertoe op hulp te leveren. De eerste landen hebben daar al gehoor aan gegeven. Iqbal stelt dat de wereld Pakistan hulp verschuldigd is. Volgens de minister is Pakistan het slachtoffer van klimaatverandering die is veroorzaakt door de "onverantwoorde ontwikkeling van de ontwikkelde wereld".