Drugsbendes zetten steeds zwaardere middelen in om het personeel van de haven van Antwerpen voor hun karretje te spannen. Zo dreigen ze met wapens, bieden ze enorme sommen geld en voeren ze complete screenings uit om zwakke plekken te ontdekken, schrijft Het Laatste Nieuws.

Meerdere havenwerkers vertellen - uit zorgen over hun veiligheid anoniem - tegen de Belgische krant hoe ze door bendes voor het blok worden gezet.

"Ik hoor dat collega's al eens zijn benaderd door mensen die een foto van hun kinderen lieten zien", vertelt een havenwerker. "Ze kenden de namen van de kinderen, wisten op welke sportclub ze zaten en hoe laat de training was afgelopen. 'En?', vroegen ze. 'Ga je ons nu helpen? Anders zullen wij je kinderen wel gaan afhalen na de voetbaltraining.' Zeg dan nog maar eens nee."

Het laat zien hoe ver bendes gaan om de hulp van havenwerkers af te dwingen. Die is nodig omdat de Antwerpse haven de afgelopen jaren flink is beveiligd. Zonder pasjes, vingerafdrukken en pincodes kom je niet in de buurt van de met drugs gevulde containers. En dus jagen criminelen op de havenwerkers.



Geld is daarbij het belangrijkste middel om ze te overtuigen. Volgens de krant krijgt een chauffeur die met een containerlift de drugscontainer op een handige plek zet 50.000 euro. Een planner die in de overvolle terminal de juiste locatie van de drugscontainer aanduidt, krijgt 75.000 tot 100.000 euro. En havenpersoneel dat bereid is de cocaïne zelf uit de containers te smokkelen, verdient nog eens tussen de 500 en 1.000 euro per kilo cocaïne extra. Met drugstransporten van soms een ton betekent dat een enorme hoop geld.



Ook Nederlandse havens zijn gewilde doelwitten van drugscriminelen. Zo pakte de politie eerder dit jaar nog vijf 'drugszoekers' op in de haven van Vlissingen.

Nachtelijk bezoek van drugscriminelen: 'Heel intimiderend'

Als de havenwerkers niet zwichten voor de enorm geldbedragen gaan drugscriminelen over op zwaarder geschut. Zo vertelde de Antwerpse politiebaas Yve Driessen eerder deze week dat een drugsbende onlangs het huis van een havenwerker binnendrong.



"In het midden van de nacht stonden ze plots in zijn slaapkamer", vertelt Driessen tegen Het Laatste Nieuws. "Daar duwden ze hem een gsm in zijn handen, en zeiden ze: 'Voila, hierop gaan we je bellen. En dan ga jij exáct doen wat wij vragen.' Heel intimiderend, en gelukkig een uitzondering. Maar havenmedewerkers zeggen dat drugsmaffia dreigementen niet schuwen."

De dreigementen zijn vaak erg persoonlijk. Zo vertellen havenmedewerkers dat de bendes 'headhunters' in dienst hebben. Die lichten, net als bij grote bedrijven, mensen door. "Ze schuimen cafés af waar dokwerkers na het werk een pint gaan drinken, en scannen hun socialemediaprofielen", beschrijft de krant. "Daarna trekken ze met hun 'zwart boekje' naar hun bazen: 'Ga maar eens met die dokwerker praten, want die zit tot over zijn oren in de gokschulden', of 'Die havenarbeider zit in een echtscheiding en heeft het moeilijk om de eindjes aan mekaar te knopen.' De drugsmaffia betaalt de headhunters 10.000 euro per tip."

Volgens Cepa, de grootste werkgeversorganisatie in de haven van Antwerpen, neemt het aantal geronselde arbeiders steeds verder toe. Werknemers worden ertoe opgeroepen om altijd nee te zeggen, zelfs wanneer hun kinderen worden bedreigd. "Dat is heel intimiderend. Maar ook dan adviseren we om te weigeren, en zowel aan de politie als aan het bedrijf waarvoor ze werken te melden wat er gebeurd is", vertelt Cepa-directeur Yann Pauwels tegen Het Laatste Nieuws.

Ook is er het advies aan havenarbeiders om niet te vertellen dat ze in de haven werken. "Hoe minder mensen dat weten, hoe kleiner de kans dat ze aangeklampt worden", zegt Pauwels. "Daarom raden we hen aan om zich na hun shift meteen om te kleden, en niet in hun werkkleding naar de supermarkt te gaan." Ondertussen zoeken ook de drugsbendes naar oplossingen. Zo ziet de directeur dat ze steeds vaker eigen leden laten solliciteren op vacatures in de haven.