Duizenden religieuze en rechtse demonstranten zijn zondag in de Servische hoofdstad Belgrado de straat opgegaan om te protesteren tegen de komst van de EuroPride. Dit Pride-evenement vindt elk jaar in een andere Europese stad plaats. De overheid heeft aangekondigd het evenement, dat op 17 september zou plaatsvinden, te zullen verplaatsen vanwege dreigementen van rechtse activisten.

"Red onze kinderen en gezinnen", stond er op een van de spandoeken die de demonstranten vasthielden. Sommigen van hen droegen ook kruizen. Anderen riepen extreemrechtse of nationalistische leuzen.

Enkele demonstranten betoogden hun steun aan Moskou door met de Russische vlag te zwaaien. Rusland is een traditionele bondgenoot van Servië, maar de regering in Belgrado probeert meer op één lijn te komen met de Europese Unie.

De Servische overheid zal het Pride-evenement verplaatsen, omdat vanwege de dreiging vanuit rechtse hoek de veiligheid van de deelnemers niet gegarandeerd kan worden. "Het zal plaatsvinden, maar een andere, vrolijkere keer", zei de Servische president Aleksandar Vucic.

Een VN-vertegenwoordiger in Servië bekritiseerde deze beslissing. Francoise Jacob zei in een verklaring dat de beslissing in strijd is met internationale afspraken op het gebied van mensenrechten.

Het is niet de eerste keer dat een Servische overheid een Pride-evenement schrapt. Mensenrechtenorganisaties laten zich kritisch uit over dat verleden. Aan het begin van dit decennium waren er ook felle protesten tegen Pride-evenementen in Servië. Daarbij werd regelmatig geweld gebruikt.

In de afgelopen jaren verliepen de evenementen juist rustig. Volgens de EuroPride-organisatoren was dat juist de reden dat Belgrado dit jaar als gaststad was uitgekozen.