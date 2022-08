In India hebben de autoriteiten twee torenhoge flats opgeblazen. Dat gebeurde nadat omwonenden een juridische strijd begonnen. Er was een bouwvergunning voor zeshonderd appartementen, maar het bouwbedrijf realiseerde er 1650. Daarop heeft het Indiase hooggerechtshof bepaald dat de flats niet mochten blijven. Ze waren nog deels in aanbouw.

De twee gebouwen zijn neergehaald met behulp van 3700 kilo explosieven. De spectaculaire sloop van de zogenoemde Twin Towers in Noida, een voorstad van New Delhi, werd live uitgezonden op televisie.

Duizenden mensen moesten de afgelopen dagen hun huis verlaten vanwege de geplande explosie. Ook zwerfhonden werden geëvacueerd. Voor zover bekend raakte niemand gewond door de gecontroleerde ontploffing en zijn er geen gebouwen in de omgeving beschadigd geraakt.

De explosie werd door veel mensen bekeken. Op beelden is te zien hoe naastgelegen gebouwen volledig werden omhuld door vrijgekomen stof.

Het neerhalen van de zogenoemde Twin Towers in Noida veroorzaakte een enorme stofwolk. Foto: AFP