In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn zaterdag duizenden aanhangers van vicepresident Cristina Fernández de Kirchner de straat op gegaan. Ze botsten met de politie, waardoor vijf agenten gewond raakten. Vier betogers werden gearresteerd. Dat berichten lokale media.

Fernández de Kirchner hangt een gevangenisstraf van twaalf jaar en een verbod op openbaar ambt boven het hoofd wegens vermeende corruptie toen ze president was van het Zuid-Amerikaanse land. De demonstranten gingen de straat op ter verdediging van de vicepresident.

De grootste demonstratie vond zaterdag plaats bij het huis van de vicepresident in Buenos Aires. Daar had de politie dranghekken klaargezet om een ​​grote bijeenkomst te voorkomen. In de loop van de middag raakten demonstranten slaags met de politie nadat traangas, rubberkogels en een waterkanon werden ingezet.

De betogers stellen dat Fernández de Kirchner het slachtoffer is van een politiek gemotiveerde heksenjacht. De 69-jarige Kirchner leidt de meest radicale vleugel van de centrumlinkse Peronistische coalitie die Argentinië sinds eind 2019 bestuurt. Kirchner heeft de beschuldigingen meermaals ontkend.