In Libië zijn 23 doden gevallen bij beschietingen tussen rivaliserende groeperingen in de hoofdstad Tripoli. Dat meldt het Libische ministerie van Volksgezondheid. Onder de dodelijke slachtoffers zijn 17 burgers. Ook raakten 140 mensen gewond.

Het Noord-Afrikaanse land verkeert al jaren in een ernstige politie crisis. Er wordt gevreesd dat het geweld om de controle over de hoofdstad weer uitgroeit tot een grootschalig conflict.

In de nacht van vrijdag op zaterdag barstte het geweld los. In de loop van zaterdagochtend werd het intenser. Strijders vochten in centrale delen van de hoofdstad en maakten gebruik van kleine wapens, zware machinegeweren en mortieren. Boven de skyline waren kolommen zwarte rook te zien. Ook werden explosies waargenomen.

Beelden die rondgaan op sociale media tonen brandende auto's, rokende panden met kogelgaten en brand in een moskee en gezondheidscentrum. Volgens de lokale overheid zijn zes ziekenhuizen getroffen. In de wijken waar het zwaarst gevochten werd, konden ambulances onmogelijk hulp bieden.

De VN-missie voor Libië heeft een oproep gedaan "onmiddellijk te stoppen met de vijandelijkheden". De organisatie meldde onder meer willekeurige beschietingen en bombardementen in woonbuurten.

De Amerikaanse ambassade in Tripoli zei erg bezorgd te zijn door de hernieuwde strijd.

Spanningen tussen twee regeringen lopen al langer op

Al maanden neemt de spanning toe tussen de twee regeringen die elkaar de macht betwisten in Libië. Volgens persbureau Reuters werden zaterdag meerdere militaire konvooien gezien die vanuit verschillende richtingen naar Tripoli oprukten.

De milities zouden verbonden zijn met de 'oostelijke' regering van premier Fathi Bashagha in Tobroek. Die heeft de steun van de machtige krijgsheer Khalifa Haftar. Bashagha's belangrijkste militaire konvooi keerde naar de stad Misrata terug voordat het de hoofdstad bereikte, zeiden ooggetuigen.

In het westen van Libië, waar Tripoli ligt, zegt premier Abdulhamid Dbeibah dat hij de wettige en internationaal erkende regering van nationale eenheid leidt. Hij wil alleen aftreden als de bevolking hiermee instemt tijdens democratische verkiezingen.

Dbeibah zei dat het vechten in de hoofdstad weer is begonnen nadat onderhandelingen om bloedvergieten te voorkomen op niets waren uitgelopen.

"Dit is verschrikkelijk. Mijn familie en ik konden niet slapen vanwege de botsingen. Het geluid was te hard en te beangstigend", zegt Abdulmenam Salem, een inwoner van het centrum van Tripoli. "We bleven wakker voor het geval we snel moesten vertrekken. Het is een verschrikkelijk gevoel."

Onrustig sinds opstand in 2011

In Libië is het onrustig sinds de door de NAVO gesteunde opstand van 2011 die dictator Moammar Kaddafi verdreef. In 2014 viel het land uiteen in rivaliserende oostelijke en westelijke facties.

De Libische olieproductie, een hoofdprijs voor de strijdende partijen, is tijdens de jaren van chaos herhaaldelijk afgesloten.

Turkije heeft opgeroepen tot een onmiddelijk staakt-het-vuren. Het land heeft een militaire aanwezigheid rond Tripoli en troepen in de stad. In 2020 hielp Turkije de stad om een droneaanval af te slaan. Turkije zegt "onze Libische broeders" te blijven steunen.