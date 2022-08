Kosovo en Servië hebben hun geschil over kentekenplaten bijgelegd. Dat meldt EU-buitenlandchef Josep Borrell zaterdag op Twitter. Inwoners van beide landen kunnen voortaan probleemloos de grens oversteken als zij hun identiteitskaart bij zich dragen.

De spanningen tussen de twee landen liepen de afgelopen maanden snel op. Dat kwam doordat Kosovo de circa 50.000 Serviërs in de grensstreek had opgedragen om een Kosovaars nummerbord te nemen. Ook zouden alle Serviërs die Kosovo in wilden reizen, een extra document moeten aanleveren.

Dat plan werd door de Kosovaarse regering ingesteld, omdat hun nummerplaten met de letters RKS (Republiek Kosovo) in Servië niet zijn toegestaan. Het is niet direct duidelijk of Servië deze Kosovaarse kentekenplaten voortaan wél accepteert. Kosovaarse media meldden eerder op basis van bronnen dat dit wel het geval zou zijn, als onderdeel van het destijds naderende akkoord.

De partijen gingen op initiatief van de Verenigde Staten en de Europese Unie met elkaar in gesprek. Laatstgenoemde partij schoof aan om als bemiddelaar op te treden. Medio augustus leken de gesprekken geen resultaat op te leveren, maar Servië en Kosovo bleven daarna ook zonder de EU met elkaar in gesprek gaan.

Kosovo werd in 2008 onafhankelijk van Servië. Meer dan honderd landen erkennen Kosovo als onafhankelijke staat, maar Servië doet dat niet. Servië beschouwt Kosovo als een afvallige provincie, die zich illegaal heeft afgescheiden.

Het was niet de eerste keer dat er onrust ontstond over de Service nummerborden. De Kosovaarse premier Albin Kurti wilde vorig jaar ook al een einde maken aan die nummerplaten in zijn land. Dat leidde eveneens tot geblokkeerde grensovergangen. Kosovo zette destijds speciale politietroepen in en Servië liet gevechtsvliegtuigen langs de grens vliegen.