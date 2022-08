De Oekraïense kerncentrale in Zaporizhzhia heeft schade opgelopen door herhaaldelijke beschietingen in de afgelopen 24 uur. Daardoor is er een risico dat er waterstof ontsnapt en dat er radioactieve stoffen worden uitgespuwd. Ook is er een grote kans op brand. Dat meldt de eigenaar van de centrale, Energoatom, op Telegram.

De centrale in Zaporizhzhia - de grootste van Europa - is door Rusland bezet. Wie verantwoordelijk is voor de recentste beschietingen is onduidelijk. De Russen zeggen dat Oekraïne erachter zit, maar volgens Energoatom is het juist het Russische leger.

"Het Oekraïense personeel van de kerncentrale doet zijn uiterste best om de veiligheid te garanderen en de gevolgen van de schade weg te nemen", meldt Energoatom. Volgens het bedrijf bestaan er "serieuze risico's voor een veilige werkwijze, door de aanwezigheid van het Russische leger en zijn wapens, uitrusting en explosieven in de energiecentrale".

Volgens Energoatom zet het Russische leger het Oekraïense personeel in de kerncentrale onder druk om, in de aanloop naar een inspectie door het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), niets naar buiten te brengen over "de misdaden van de bezetters van de centrale en het gebruik daarvan als militaire basis".

Donderdag en vrijdag was de centrale voor het eerst in de geschiedenis losgekoppeld van het stroomnet. Dat kwam door een beschadiging aan de hoogspanningskabel die het complex van elektriciteit voorziet. Die zou zijn veroorzaakt door Russische beschietingen. Vrijdagavond werd de centrale weer aangekoppeld.