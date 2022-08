De man die vrijdagmiddag met een bestelwagen inreed op twee terrassen in het centrum van Brussel wordt verdacht van poging tot doodslag.

De verdachte wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter, heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Brussel gemeld. Hij werd vrijdag opgepakt in Antwerpen.

Het OM deelt geen informatie over de identiteit van de man en meldt ook niets over zijn motieven.

Volgens verschillende media in België gaat het om de 28-jarige M.G. uit Sint-Joost-ten-Node, een gemeente in de regio Brussel. Hij zou gehandeld hebben uit frustratie over het nieuwe circulatieschema in Brussel, waardoor doorgaand verkeer in het centrum sinds kort niet meer mogelijk is. Hij zou een bekende van Belgische justitie zijn.

Verdachte verwondde zes terrasgangers

Bij het incident raakten zes mensen lichtgewond. De bestuurder werd na een klopjacht met een helikopter opgepakt. Het incident leidde ertoe dat het terreurdreigingsniveau in Brussel voor korte tijd werd verhoogd naar niveau 3 (ernstig).

Vrijdag rond 13.00 uur reed de bestuurder in op de terrassen van een taverne en een snackbar in de Sint-Michielsstraat. Dat is een zijstraat van de Nieuwstraat, een winkelstraat in het centrum van de stad.

Er zaten op dat moment twaalf mensen op de terrassen. Zes van hen raakten lichtgewond. De slachtoffers waren vooral in shock, melden Belgische media.