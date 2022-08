Wijnboeren in Bordeaux vrezen dat hun wijnen weleens een flinke rokerige bijsmaak kunnen krijgen door de bosbranden die Frankrijk teisteren.

De grote bosbranden die deze zomer in het zuidwestelijke Franse departement Gironde woeden, dreigen bordeauxwijnen een onaangename rooksmaak te geven. Dat denkt Pierre-Louis Teissedre, een Franse topvinoloog en hoogleraar aan de universiteit van Bordeaux.

Hij denkt dat vooral de wijnen uit de wijnstreek Graves te kampen zullen hebben met de bijsmaak, maar ook andere wijngebieden dicht bij de brandzones lopen dat risico.

De rook van de bosbranden kan zich aan de schil van de druiven hechten, waarna de smaak in de druif trekt. Die komt dan weer naar buiten bij de gisting en de rijping van de wijn.

In hoeverre de wijnoogst van dit jaar aangetast zal worden door de bosbranden is nog even afwachten, zegt Teissedre. Het moment van de waarheid is na de vinificatie, dus als de wijnen daadwerkelijk zijn gemaakt. "Het is een beetje een tikkende tijdbom", zegt de vinoloog.