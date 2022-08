Rusland heeft de goedkeuring van een gezamenlijke VN-verklaring tegen kernwapens vrijdag verhinderd. Moskou noemde delen van de tekst "schaamteloos politiek".

De 191 ondertekenaars van het non-proliferatieverdrag (NPV) waren sinds 1 augustus bijeen op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York.

Het doel van de nieuwe verklaring is verdere verspreiding van kernwapens voorkomen. Ook zou er volledige ontwapening moeten komen, net als samenwerking bij het vreedzame gebruik van kernenergie.

Voor een akkoord was unanieme overeenstemming van de 191 ondertekenaars nodig. Maar na een maand onderhandelen was "de conferentie niet in staat om tot overeenstemming te komen". Vooral Rusland lag dwars.

De Russische gezant, Igor Vishnevetsky, sprak van een gebrek aan "evenwicht" in de meer dan dertig pagina's tellende ontwerpeindtekst. De vertegenwoordiger deelde geen details, maar in de tekst stonden wel vier verwijzingen naar de door Rusland bezette kerncentrale in het Oekraïense Zaporizhzhia.

Het NPV, dat in 1970 in werking trad, is tot nu toe door 191 landen goedgekeurd en vormt de basis voor nucleaire ontwapening wereldwijd. Critici stellen echter dat voor de vijf officiële kernmachten - de Verenigde Staten, China, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Rusland - andere regels gelden dan voor de ondertekenaars die geen kernwapens bezitten.