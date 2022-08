De Duitse milieuminister Steffi Lemke verwacht dat de rivier de Oder langdurig last zal ondervinden van de milieuramp waardoor die getroffen is. Ze stelt in een interview met het Duitse RND dat het hele ecosysteem rond de Oder vermoedelijk ontwricht is.

In de Oder is een milieuramp gaande. Al meer dan 190.000 kilo dode vis is uit het water gehaald. De precieze oorzaak is nog niet duidelijk. De rivier stroomt tussen Duitsland en Polen. De milieuramp leidt tot frictie tussen de landen.

Lemke vermoedt dat de milieuramp veroorzaakt is door een combinatie van milieuvervuiling die door de mens is veroorzaakt, hitte, lage waterstanden en hoge watertemperaturen.

Vanwege de problemen in de Oder wordt nagegaan of lozingen in rivieren elders in de toekomst ook gevaar kunnen veroorzaken bij stijgende temperaturen.

"Chemische stoffen, zouten en voedingsstoffen worden permanent en legaal in veel rivieren geloosd. Het gezond verstand zegt dat lage waterstanden en hoge temperaturen een groter probleem voor een waterlichaam kunnen zijn dan lage watertemperaturen", zegt Lemke.