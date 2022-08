Zeker zes mensen zijn vrijdag gewond geraakt nadat een bestelwagen was ingereden op een terras in Brussel. Dat melden Belgische media op basis van hulpdiensten in de Belgische hoofdstad.

Het Laatste Nieuws meldt op basis van de Brusselse brandweer dat de zes slachtoffers lichtgewond zijn. De politie heeft nog niet bevestigd om hoeveel gewonden het gaat. De omgeving van het terras is inmiddels afgezet.

De bestuurder reed iets voor 13.00 uur in op een terras in een zijstraat van de Nieuwstraat, een winkelstraat in het centrum van de stad.

De persoon sloeg na het incident op de vlucht. De politie is momenteel naar de verdachte op zoek. Er wordt onder meer een helikopter ingezet bij de zoektocht.

Of er sprake is van opzet, is nog onduidelijk. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden laat weten dat ze in nauw contact met de veiligheidsdiensten staat.