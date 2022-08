Zes mensen zijn vrijdag gewond geraakt nadat een bestelwagen was ingereden op meerdere terrassen in Brussel. Dat melden Belgische media op basis van hulpdiensten in de Belgische hoofdstad. De bestuurder is inmiddels opgepakt, meldt VRT NWS. Hij zou bekend zijn bij justitie. De politie gaat naar verluidt niet uit van een terreurdaad.

Volgens Het Laatste Nieuws reed de bestuurder iets voor 13.00 uur in op de terrassen van de taverne Le Corbeau en de snackbar City Pizza in de Sint-Michielsstraat. Dat is een zijstraat van de Nieuwstraat, een winkelstraat in het centrum van de stad. Er zaten op dat moment twaalf mensen op het terras. De omgeving is afgezet.

Volgens burgemeester Philippe Close hoefde geen van de gewonden naar het ziekenhuis. "Ze zijn in shock, maar stellen het goed", aldus Close. De burgemeester meldde dat het voertuig op hoge snelheid inreed op de terrassen. Hij kon nog niet zeggen of er sprake was van opzet.

"We waren rustig iets aan het eten toen ik plots een voertuig met volle snelheid en al zigzaggend uit de winkelstraat zag komen rijden. Ik heb moeten springen voor mijn leven en ben tegen de muur gevlogen. Er was enorm veel paniek", vertelt een getuige aan Het Laatste Nieuws.

De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden laat weten dat ze in nauw contact met de veiligheidsdiensten staat.

Dreigingsniveau in Brussel kort verhoogd

De persoon sloeg na het incident in zijn witte bestelbus op de vlucht. Het voertuig is een paar straten verderop gevonden. De bus wordt uit voorzorg nagekeken door de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO), meldt de politie.

De politie heeft onder meer met een helikopter naar de dader gezocht. Hij zou in Antwerpen zijn opgepakt.

Het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) verhoogde korte tijd het dreigingsniveau voor een terreurdreiging in Brussel van 2 naar 3 (ernstig). De maatregel werd uit voorzorg genomen. Niet lang daarna werd het dreigingsniveau weer teruggebracht naar 2. Voor de rest van het land bleef niveau 2 gelden.