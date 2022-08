Pakistan heeft de noodtoestand afgekondigd en vraagt om internationale hulp vanwege overstromingen. Die houden door recordhoeveelheden regenval inmiddels al maanden aan in het land.

Bijna duizend mensen kwamen al om het leven door de overstromingen. Het is een ramp van "epische omvang", zegt de Pakistaanse minister van Klimaatverandering.

De Europese Unie kondigde vrijdag aan 1,8 miljoen euro te geven als noodhulp. Vorige week was al 350.000 euro beschikbaar gesteld.

De watersnood door grillige moessonregens heeft miljoenen mensen op de vlucht doen slaan, vooral in het zuiden en zuidwesten van het land, waar veel arme mensen wonen. Pakistan verwacht de komende dagen nog meer regen in bepaalde regio's, waar veel mensen in onbereikbare gebieden op hulp wachten.

Overstroomde rivieren hebben huizen, bruggen en wegen verwoest. De Pakistaanse regering schakelde daarom het leger in voor hulp.

Eerder dit jaar kampte Pakistan nog met enorme droogte en een hittegolf met temperaturen tot 51 graden.