De rechtbank in Florida heeft toestemming gegeven voor het vrijgeven van het FBI-document dat de basis was voor de doorzoeking van een woning van oud-president Donald Trump. Wel worden er veel details weggelaten.

Het ministerie van Justitie geeft de gecensureerde versie vrijdag vrij. Uit het document kan duidelijk worden waarom de politie dacht dat er strafbare feiten zijn gepleegd.

Het gaat om een onder ede afgelegde verklaring. Daarin wordt uitgelegd waarom gevonden bewijs reden was voor de huiszoeking in Trumps resort Mar-A-Lago in Palm Beach (Florida). Daarbij werden twintig dozen met deels zeer vertrouwelijke overheidsdocumenten in beslag genomen.

Media, waaronder de kranten The New York Times en The Washington Post, waren naar de rechter gestapt om het document te kunnen inzien. Maar passages die de identiteit van getuigen, FBI-agenten of andere betrokkenen kenbaar maken worden geheim gehouden. Dat geldt ook voor details over de opzet van het onderzoek.

Volgens de eisers heeft het publiek het recht om te weten wat er in het FBI-document staat, gezien het bijzondere karakter van de huiszoeking. Ook Trump heeft ervoor gepleit de vertrouwelijke status van het document op te heffen. Maar hij heeft wel een zaak aangespannen waarin hij eist dat de FBI stopt met het onderzoek tot een toezichthouder is aangesteld.

Uit het huiszoekingsbevel dat eerder al werd vrijgegeven en een lijst met in beslag genomen voorwerpen is gebleken dat een deel van de gevonden spullen de status 'topgeheim' had. Dat moest volgens protocollen in overheidsfaciliteiten worden opgeborgen.