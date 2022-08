De Spaanse overheid heeft de zogenoemde 'alleen ja is ja'-wetgeving over seksuele toestemming donderdag officieel aangenomen, meldt The Guardian. De wet stelt dat toestemming een bevestiging moet zijn en niet standaard is of stilzwijgend kan worden gegeven.

De nieuwe wet heft het onderscheid tussen seksueel misbruik en seksuele agressie (verkrachting) op. Dat doet de wet door expliciete toestemming doorslaggevend te maken. Passieve reacties en stilzwijgen kunnen niet langer worden geïnterpreteerd als toestemming.

De wet klinkt als volgt: "Toestemming kan alleen als toestemming worden beschouwd wanneer die vrijwillig tot uiting is gekomen door handelingen die, in overeenstemming met de omstandigheden, duidelijk de wensen van de persoon tot uitdrukking brengen."

De wet werd opgesteld naar aanleiding van een groepsverkrachting van een achttienjarige vrouw in 2016. De mannen werden tot een gevangenisstraf van negen jaar veroordeeld voor licht seksueel misbruik, omdat beelden waarop de vrouw onbeweeglijk en met haar ogen dicht te zien is, zouden hebben aangetoond dat zij toestemming gaf. Na massale publieke verontwaardiging werd de aanklacht gewijzigd in verkrachting en werd de straf verhoogd tot vijftien jaar.

De 'alleen ja is ja'- wet is in mei al door het parlement aangenomen. Er was een vertraging door een wijziging van de tekst van de wet. De wijziging was ingevoerd door de conservatieve Catalaanse nationalistische partij Junts per Catalunya, die werd gesteund door de Partido Popular.

De wet, die ook wel 'de uitgebreide seksuele vrijheidswet' heet, was al door de senaat goedgekeurd met 201 stemmen voor en 140 stemmen tegen. Daarbij stemden alleen de conservatieve Partido Popular en extreemrechtse Vox tegen. De linkse CUP-partij van Catalonië onthield zich van stemming.