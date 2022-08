De commandant van de Japanse nationale politie stapt op. Het korps wil met "een schone lei" beginnen na de moord op voormalig premier Shinzo Abe, zei Itaru Nakamura op een persconferentie.

"We hebben besloten om ons personeelsbestand op de schop te nemen", vertelde de commandant. "We zijn erachter gekomen dat ons systeem een nieuwe start nodig heeft, zodat dit nooit meer kan gebeuren."

Het is niet duidelijk wanneer Nakamura vertrekt. Direct na de aanslag op 8 juli zei de commandant al dat de politie had "gefaald" in hun taak om mensen te beschermen. Ook de politiecommandant van Nara, waar de moordaanslag plaatsvond, is opgestapt.

Abe werd begin juli van achteren neergeschoten tijdens een toespraak. Het 67-jarige oud-regeringshoofd werd geraakt in zijn rug en nek en stierf enkele uren later aan zijn verwondingen.

De aangehouden verdachte, de 41-jarige Tetsuya Yamagami, was tot 2005 lid van de Japanse marine. Deskundigen hebben geoordeeld dat de moordaanslag niet fataal hoefde te zijn als het aanwezige beveiligingspersoneel adequater had gehandeld. Zo zat er 2,5 seconde tussen het eerste en het tweede fatale schot. In die tijd had het beveiligingspersoneel Abe moeten afschermen, concluderen de experts.

Abe was tussen 2006 en 2007 en tussen 2012 en 2020 premier van Japan. Eind augustus 2020 kondigde hij aan af te treden vanwege gezondheidsproblemen. Abe was de langstzittende premier van het land. Hij was ook lange tijd de leider van de regerende LDP. Hij bleef na zijn aftreden actief binnen zijn partij.