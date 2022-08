Het bestuur van de basisschool in de Amerikaanse plaats Uvalde waarbij eind mei een bloedige schietpartij plaatsvond, heeft de lokale politiechef ontslagen. Pete Arredondo wordt sinds de schietpartij stevig bekritiseerd vanwege de nalatige houding van zijn politieafdeling bij het drama.

In Texas is het niet ongebruikelijk dat schoolbesturen een politiechef naar huis sturen. Het komt wel vaker voor dat scholen een eigen politieteam in dienst hebben.

Het schoolbestuur stemde unaniem voor het ontslag van Arredondo, die in juni al met betaald verlof naar huis werd gestuurd. Bij de schietpartij op de Texaanse basisschool vielen eind mei 21 doden. Het was de dodelijkste schietpartij op een school in bijna tien jaar tijd.

De rol van de politie werd al kort na de bloedige schietpartij stevig bekritiseerd. Slechts enkele minuten nadat de achttienjarige schutter de basisschool had betreden, waren er namelijk al agenten in het schoolgebouw. Toch duurde het meer dan een uur voordat de agenten, die in de hal stonden te wachten, de schutter probeerden te overmeesteren.

In de tussentijd werden negentien leerlingen en twee docenten door de schutter om het leven gebracht. De slachtoffers probeerden meerdere keren om 911 (het Amerikaanse alarmnummer) te bellen.

81 Nieuwe beelden: Agenten wachten in schoolhal tijdens schietpartij Uvalde

Politiechef schuift verantwoordelijkheid van zich af

Volgens Amerikaanse media waren meerdere ouders bij de vergadering van het bestuur aanwezig. Ze zetten het schoolbestuur flink onder druk en wilden dat de politiechef ontslagen zou worden. Ze riepen onder meer "lafaard" naar Arredondo.

De ontslagen politiechef was zelf niet aanwezig. Hij heeft via zijn advocaat laten weten dat hij niet verantwoordelijk is voor het drama. Hij ziet zichzelf als een van de betrokken agenten, niet als de leidinggevende van de 376 agenten die toesnelden nadat de ernst van de situatie was doorgedrongen. Volgens de advocaat van de politiechef is door het schoolbestuur niet voldoende onderzoek gedaan voordat hij ontslagen werd.

Het Texaanse parlement concludeerde vorige maand in een onderzoek naar de schietpartij dat het grote dodental niet alleen het gevolg is van slecht leiderschap, maar ook van "systematisch falen". Daarmee wordt gedoeld op een samenloop van fouten. Zo waren er tekortkomingen in de school zelf en reageerde de Texaanse politie "chaotisch".