De Amerikaanse regering scheldt voor miljoenen studenten een deel van hun studieschuld kwijt. Dat maakte president Joe Biden woensdag bekend.

Studenten en oud-studenten die per persoon minder dan 125.000 dollar per jaar verdienen, krijgen een korting van 10.000 dollar op hun studieschuld. Studenten die door gebrekkige financiële middelen gebruik hebben gemaakt van een aanvullende beurs, kunnen zelfs tot 20.000 dollar kwijtgescholden krijgen.

Ook kunnen studenten hun termijnbetalingen tot en met het eind van het jaar tijdelijk stopzetten. Tijdens de coronapandemie konden studenten het terugbetalen van hun studieschuld al tijdelijk onderbreken. Die regeling zou eind augustus eindigen, maar wordt nu verlengd tot en met 31 december.

Voor zeker 11 miljoen Amerikanen betekent de beslissing dat hun hele studieschuld verdwijnt. Het kwijtgescholden bedrag zou in totaal op 321 miljard dollar komen. Volgens Biden komt 90 procent van de schuldenverlichting terecht bij de lagere inkomens.

In totaal hebben 45 miljoen Amerikanen een gezamenlijke studieschuld van 1,75 biljoen dollar (1,74 biljoen euro). Ter vergelijking: in Nederland steeg de gezamenlijke studieschuld vorig jaar naar 24,4 miljard euro). Studieschulden in de VS liggen relatief hoog, omdat het collegegeld gemiddeld veel hoger is dan in andere landen. De Amerikaanse overheid is met afstand de grootste schuldeiser.

De regering hoopt dat (oud-)studenten dat geld uitgeven aan andere zaken om de economie te stimuleren. Op die manier kan er mogelijk iets gedaan worden tegen de hoge inflatie. Biden hoopt met de beslissing ook steun onder jongeren te vergaren voor de tussentijdse verkiezingen (midterms) in november.