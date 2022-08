De Vietnamese regering heeft bepaald dat mensen uit de lhbtiq+-gemeenschap niet aan een ziekte lijden en met respect moeten worden behandeld, schrijft The Guardian. Het besluit is een doorbraak in het doorgaans conservatieve land.

Het Vietnamese ministerie van Volksgezondheid zei dat artsen mensen uit de lhbtiq+-gemeenschap met respect moeten behandelen. Ook vindt het ministerie dat ze niet gediscrimineerd mogen worden.

De landelijke autoriteiten schreef eerder deze maand in een verklaring aan lokale gezondheidsorganisaties dat mensen uit de lhbtiq+-gemeenschap "zeker niet lijden aan een ziekte" en dat ze dus ook niet genezen kunnen worden.

Zorgverleners mogen behandeling van lhbtiq+-en dan ook niet forceren, schreef het ministerie. Als er ondersteuning nodig is, mag psychologische hulp alleen verleend worden door medici die kennis hebben van seksuele identiteit.

De doorbraak is het gevolg van jarenlang actievoeren door lhbtiq+-actiegroepen. Net als veel andere landen in Zuidoost-Azië kende Vietnam tot nu toe een conservatief beleid ten aanzien van de lhbtiq+-gemeenschap.

In Singapore is deze week een wet die seks tussen mannen verbiedt geschrapt. Ook Vietnam zet nu dus een stapje in het bevorderen van de rechten van de lhbtiq+-gemeenschap. "We kunnen niet overdrijven hoeveel deze aankondiging goed maakt", zegt Human Rights Watch.