Honderden passagiers hebben dinsdagavond bijna vijf uur vastgezeten in de Kanaaltunnel tussen Engeland en Frankrijk. De treinreizigers werden uiteindelijk geëvacueerd via de onderhoudstunnel en naar een andere trein geleid. Daarna konden ze hun reis weer vervolgen.

De passagiers zaten in een autotrein van Eurotunnel Le Shuttle, die van het Franse Calais op weg was naar het Engelse Folkestone. Halverwege ging er een alarm af aan boord en kon de trein niet meer verder rijden.

Daarop moesten de passagiers de trein verlaten. Via de vlucht- en servicetunnel, die parallel aan de spoortunnel loopt, moesten ze een stuk lopen.

Zo'n tien minuten verderop stond een vervangende trein op de gestrande reizigers te wachten. Die bracht hen naar de Engelse kant van Het Kanaal. Later werd ook de gestrande autotrein de tunnel uit gesleept en kregen mensen hun voertuigen weer terug.

Bij het incident raakte niemand gewond. Wel zou een passagier een paniekaanval hebben gekregen.

28 Passagiers kapotte trein lopen door noodbuis van Kanaaltunnel

Eurotunnel weet niet waarom alarm afging

Een reiziger vergeleek de gebeurtenissen in de tunnel met een rampenfilm. "Je liep gewoon het oneindige in zonder te weten wat er aan de hand was. We moesten allemaal in een lange rij onder die zee blijven", zegt ze tegen BBC News. Volgens een ander maakte het idee dat ze vastzaten in een tunnel onder het water sommige reizigers erg van streek.

Eurotunnel Le Shuttle weet nog niet waarom het alarm in de trein afging en waarom de trein blokkeerde. Het bedrijf onderzoekt het incident.

Woensdag reden de treinen weer normaal. Sommige reizigers klaagden over de slechte communicatie vanuit Eurotunnel rondom de evacuatie. Het bedrijf zegt dat het persoonlijk contact gaat opnemen met alle gedupeerde reizigers en dat iedereen compensatie krijgt.