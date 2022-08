De Colombiaanse autoriteiten doen onderzoek naar de dood van twee Nederlandse toeristen. De man en de vrouw overleden begin deze week onder vreemde omstandigheden tijdens een bezoek in de Colombiaanse stad Cartagena.

Het zou gaan om een 29-jarige vrouw en haar 31-jarige partner. Dat schrijven lokale Colombiaanse media op basis van een verklaring van de burgemeester van Cartagena.

In de verklaring staat dat het jonge Nederlandse stel afgelopen weekend aankwam in de stad. Ze verbleven in een hostel. Maandag werden ze met hevige maagklachten overgebracht naar een ziekenhuis. De vrouw overleed daar in de nacht van maandag op dinsdag. De man stierf dinsdagochtend. Het openbaar ministerie in Colombia doet onderzoek naar de doodsoorzaak van de Nederlanders.

Volgens de burgemeester van Cartagena zijn de Nederlandse ambassade en de familie van de overledenen op de hoogte gebracht. De autoriteiten zeggen alles te willen doen om de nabestaanden te ondersteunen. Zo zou er gesproken zijn over het terugbrengen van de lichamen naar Nederland.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kon het overlijden van de Nederlandse toeristen woensdagochtend nog niet bevestigen, maar is wel bezig om dat uit te zoeken.