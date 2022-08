De Doejong, ook bekend als de Indische zeekoe, is door onderzoekers uitgestorven verklaard in China. Het zeezoogdier werd al langer bedreigd door de vernietiging van zijn belangrijkste voedselbron: zeegrasbedden.

"Ons nieuwe onderzoek bevat sterke bewijzen dat een charismatisch zeezoogdier in China is uitgestorven. Helaas opnieuw door menselijke activiteit", zegt een van de wetenschappers tegen The Guardian.

Al sinds het jaar 2000 hebben onderzoekers de Doejong niet meer waargenomen in de Chinese wateren. Ook gesprekken met 788 bewoners van kustgebieden leverden weinig positiefs op: slechts 3 mensen gaven aan dat ze in de afgelopen vijf jaar een Doejong hebben gezien.

"Dat betekent dat de Doejong niet langer levensvatbaar is en zichzelf niet meer in stand kan houden", legt onderzoeker Heidi Ma uit aan de BBC.

Het leefgebied waar de Doejong nog wel voorkomt. Het leefgebied waar de Doejong nog wel voorkomt. Foto: IUCN Red List

Favoriete snack van Doejong verdwijnt in rap tempo

Het "verwoestende verlies" is volgens de onderzoekers ook een belangrijke waarschuwing voor de rest van de wereld. De Doejong zwemt nu nog rond in ruim dertig tropische gebieden, al staat het zeezoogdier ook daar op de rode lijst van bedreigde diersoorten.

Reden voor die dreiging is de afname van zeegrasbedden, de belangrijkste voedselbron voor de vegetarische Doejong. Omdat het aantal zeegrasbedden jaarlijks met 7 procent afneemt door klimaatverandering, kan de Indische zeekoe op steeds minder voedsel rekenen.

Visvangst en aanvaringen met schepen brengen het voortbestaan van het dier nog verder in gevaar. Een volledige uitsterving zou het einde van een mythisch wezen betekenen. Zo zouden de verhalen over zeemeerminnen hun oorsprong vinden bij de Doejong.