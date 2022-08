Het Britse ministerie van Defensie heeft maandag een recordaantal vluchtelingen Het Kanaal zien oversteken. De autoriteiten registreerden binnen 24 uur 1.295 migranten die het water tussen Engeland en Frankrijk overstaken.

Het nieuwe dagrecord is geen opzichzelfstaand feit. De Britten zien al langer een forse toename in het aantal vluchtelingen dat naar het Verenigd Koninkrijk reist.

Tot nu toe zijn er dit jaar 22.670 migranten geregistreerd, bijna twee keer zoveel als op hetzelfde moment vorig jaar. In heel 2021 werden er 28.526 vluchtelingen geteld. Dit jaar verwachten de autoriteiten dat het totaal kan oplopen tot 60.000.

Het vorige dagrecord stond op 1.185 personen. Dat gebeurde in november 2021.

Eerder dit jaar zeiden de Britse autoriteiten nog te verwachten dat het aantal vluchtelingen fors zou afnemen, omdat er een groot netwerk van mensensmokkelaars was opgerold. Volgens de Europese politiedienst Europol was dat netwerk verantwoordelijk voor de overtocht van tienduizend vluchtelingen in anderhalf jaar tijd.

Steeds meer illegale vluchtelingen over Kanaal

Sinds 2020 proberen steeds meer migranten het VK illegaal via Het Kanaal te bereiken. Met name in de zomer worden er veel pogingen gedaan. Dan zijn de weersomstandigheden doorgaans goed.

Het VK probeert door middel van strenge maatregelen het aantal pogingen terug te brengen. Zo worden er hogere straffen uitgedeeld aan mensensmokkelaars en bedacht de regering van premier Boris Johnson een plan om asielzoekers naar Rwanda uit te zetten.

De stijgende trend veroorzaakt spanningen tussen het VK en Frankrijk. De Britse regering stelt dat de Fransen niet genoeg doen om bootmigratie tegen te gaan.

Volgens de Franse politie kunnen niet alle boten worden tegengehouden vanwege de grote aantallen migranten en de lange kustlijn. Ook zouden smokkelaars weten hoe ze de beveiliging moeten ontwijken. Vanuit Parijs klinkt het verwijt dat Britse arbeidswetten bootmigranten aanmoedigen.