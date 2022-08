Door de extreme droogte in Europa heeft de rivier de Donau een van de laagste waterstanden ooit bereikt. In Servië zijn daardoor meer dan twintig wrakken van Duitse oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog deels droog komen te liggen, meldt CNN.

Veel van de scheepswrakken bevatten nog munitie en explosieven. Die kunnen een gevaar vormen voor de lokale scheepvaart, meldt de Amerikaanse nieuwszender. Ook is de vondst slecht nieuws voor vissers op de rivier.

De wrakken werden gevonden in het deel van de Donau bij het Servische dorp Prahovo, aan de grens met Roemenië. De gevonden wrakken zijn waarschijnlijk onderdeel van een vloot die namens nazi-Duitsland op de Zwarte Zee tegen het Sovjetleger vocht. In 1944 trokken de schepen zich via de Donau terug toen de Sovjets terrein op de Duitsers wonnen.

Door de maandenlange extreme droogte zijn de wrakken nu droog komen te liggen. In heel Europa, ook in Nederland, is de waterstand door hoge temperaturen een stuk lager. De Donau bij Prahovo is maar liefst 80 meter smaller geworden. De rivier, die normaal 180 meter breed is, is nu slechts 100 meter breed.