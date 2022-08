De politie in Antwerpen heeft dinsdag vier Nederlanders opgepakt omdat ze rondreden met brandbommen en een vuurwapen. Het Belgische Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt nog wat het viertal precies van plan was.

De politie zette rond 5.00 uur een auto aan de kant in het Antwerpse stadsdeel Borgerhout. Het voertuig met een Nederlands kenteken trok de aandacht van de politie.

De auto reed vlak bij een eethuis van de familie van kickbokser Jamal Ben Saddik, dat al eerder doelwit was van brandstichting en beschieting. De politie let in die omgeving extra op, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

In de auto werden "enkele brandbommen en een vuurwapen" aangetroffen. Wat de Nederlanders hiermee van plan waren, wordt nog onderzocht. Het gaat om twee mannen van twintig jaar, een man van achttien jaar en een zeventienjarige jongen.

Het viertal zit momenteel vast en wordt verhoord, meldt de Vlaamse nieuwszender VRT. Daarna wordt beslist of ze langer moeten vastzitten of worden vrijgelaten.

Antwerpen is de laatste maanden vaak het toneel van beschietingen, brandstichtingen en andere aanvallen. Het lijkt steeds te gaan om onderlinge afrekeningen in de onderwereld. De drugsmaffia in de Vlaamse havenstad en die in Nederland zijn nauw verweven.