Donald Trump heeft maandag een aanklacht tegen de Amerikaanse overheid ingediend. De oud-president hoopt er op die manier voor te zorgen dat de FBI tijdelijk stopt met het bestuderen van materiaal dat uit zijn woning is weggenomen. Ook vindt de 76-jarige Amerikaan dat er een onafhankelijke controleur moet komen die toezicht houdt op het onderzoek.

Verder willen Trumps advocaten met hun juridische zet ervoor zorgen dat het ministerie van Justitie een gedetailleerd overzicht geeft van alle spullen die de FBI bij de huiszoeking meenam. Ook eisen ze dat "de regering elk in beslag genomen item teruggeeft dat niet binnen het bereik van het huiszoekingsbevel viel", zo staat in het schriftelijke verzoek.

De inval van de FBI vond op 8 augustus plaats in Trumps woning in Florida. Agenten zochten naar vertrouwelijke documenten die de oud-president had meegenomen uit het Witte Huis. Het zou om papierwerk gaan van onder meer de CIA, de NSA en de FBI.

Volgens The New York Times namen de Amerikaanse autoriteiten meer dan 300 vertrouwelijke documenten in beslag. Het gaat onder meer om documenten met de status "topgeheim". Topgeheim materiaal wordt doorgaans bewaard in speciale overheidsfaciliteiten, omdat de openbaarmaking ervan de nationale veiligheid ernstig kan aantasten.

Om al die documenten goed te kunnen beoordelen, eisen Trumps advocaten dat er een neutrale controleur wordt aangesteld. Zo'n 'special master' is doorgaans een gepensioneerde advocaat of rechter. Die is volgens de advocaten nodig, omdat het FBI-onderzoek politiek gemotiveerd kan zijn. "Wetshandhaving is een schild dat Amerikanen beschermt. Het mag niet worden gebruikt als een wapen voor politieke doeleinden", schrijven de advocaten van Trump.